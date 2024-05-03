сегодня в 15:31

В Подмосковье прошли командно-штабные игры в честь Дня Победы

В технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы состоялись командно-штабные игры (КШИ) «Интеллект на страже Родины», посвященные Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Заместитель директора технопарка по развитию Ольга Животовская и почетные гости мероприятия, ветераны боевых действий, выступили с приветственным словом.

Ребята научились выполнять задания на тактическое взаимодействие сил и средств, быстроту маневра и своевременность принятия решений, разбирать и собирать автомат Калашникова, проходить пожарно-прикладную эстафету и пилотирование дронов в рамках военно-спортивного слета «Соболь». Они попробовали полевую кухню, посмотрели на выступления кинологической службы Шереметьевской таможни и ансамбля «Московия».

По итогам командно-штабных игр победила команда школа № 11 г. Долгопрудного. Второе место заняла команда ВУЦ МФТИ 4 курса, третье — военно-патриотический отряд «Соболь» физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

В рамках соревнований военно-спортивного слета «Соболь» команды показали следующие результаты: 1 место заняла команда физико-технического колледжа г. Долгопрудного, 2 место получила команда школы № 2 044 имени А. М. Серебрякова, а 3 место досталось военно-патриотическому отряду «Соболь» физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Участники продемонстрировали слаженную командную работу, решая сложные задачи в условиях ограниченного времени.

«КШИ «Интеллект на страже Родины» продолжают тематику формирования проектных команд для решения мультимодальных задач на материале исторических событий. Дальнейшее развитие системы подготовки управленческих навыков старших школьников и студентов в режиме совершенствования знаний и умений в оценке обстановки, принятии решений, планировании операций и боевых действий», — отметил исполнительный директор Всероссийского слета «Командно-штабные игры» Евгений Дегтярев.

Полигон Технопарка Физтех-лицея продолжит принимать соревнования по пилотированию дронов и военно-прикладные эстафеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.