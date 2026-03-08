В Подмосковье прошли акции в честь 8 марта

В честь 8 марта молодогвардейцы провели в округах Подмосковья масштабную акцию «Дорогая, ты права!» — шествия с креативными плакатами, флагами и яркими поздравлениями с цветами. В ходе акций активисты «Молодой Гвардии Единой России» подарили жительницам региона более тонны цветов, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии».

Главным символом акции стала большая растяжка со слоганом «Дорогая, ты права!», которую активисты пронесли по центральным улицам городов в знак уважения и признания особой роли женщин в обществе.

Стартовала акция 5 марта в Солнечногорске, где педагогов и медицинских работников города поздравил в том числе известный блогер Александр Зарубин (Стоун).

Крупная акция также прошла в Домодедово, где шествие растянулось почти на километр. Участники прошли по улице Советская, чтобы поздравить женщин социально значимых профессий: сотрудниц городских теплосетей, водоканала, МФЦ и врачей.

Центральной и завершающей площадкой акции стало Щелково. Здесь несколько сотен молодых людей с поздравительными плакатами и транспарантами прошли по центральным улицам города, даря женщинам цветы. Финальной точкой стала станция скорой медицинской помощи, где активисты поздравили медиков.

Колонну активистов возглавили депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев и секретарь Щелковского отделения партии Андрей Булгаков.

«К нам приехали мужчины из соседних городских округов: из Лосино-Петровского, из Звездного городка, из Фрязина, из Богородского. Мы организовали одно большое шествие, поздравили женщин на улицах городского округа. Я желаю нашим женщинам быть счастливыми, всегда помнить, что у них есть надежные мужчины — в качестве опоры и поддержки», — подчеркнул Александр Толмачев.

Колонна прошла от площади Ленина до Центрального дома культуры, собирая аплодисменты прохожих. Участники шествия раздали более тысячи тюльпанов.

Напомним, «Единая Россия» Подмосковья подготовила насыщенную программу к 8 марта: в регионе проходят праздничные концерты, творческие вечера, мастер-классы, благотворительные и другие акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.