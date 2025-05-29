В Подмосковье прошла встреча с переселенцами из США и Британии

В Московском областном филиале президентской академии состоялась встреча с переселенцами из США и Британии. Это люди с хорошим образованием, которые переехали в Россию, потому что наша страна близка им по духу и морально-нравственными ценностями. Они считают, что именно Россия сейчас самая подходящая страна, чтобы жить и воспитывать детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Данная встреча является только одним элементом системной работы по внедрению «Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей». Московская область выступила одним из пилотных регионов по его внедрению.

«Пока другие страны активно конкурируют за таланты, мы должны предложить не просто рабочие места, а четкий, отлаженный путь комфортной интеграции: от оформления документов до культурной адаптации импатриантов и их семей. Хочу отметить, что под импатриантами мы подразумеваем иностранцев — талантливых студентов, ученых, инвесторов, предпринимателей, представителей творческих профессий, а также обладающих уникальной квалификацией и навыками специалистов, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают переехать в нашу страну», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

В ведомстве уточнили, что Московская область обеспечивает комплексную поддержку всех категорий импатриантов — студенты, IT-специалисты или инвесторы, предоставляя необходимые ресурсы и консультации для успешной интеграции и адаптации в российском обществе.

Одной из основных проблем импатриантов при смене постоянного места жительства и переезда в другую страну является вопрос трудоустройства. В Московской области найти себя им помогает Кадровый центр Подмосковья.

«Мы работаем с этими людьми, подбирая им подходящие места работы и трудоустраиваем», — рассказала заместитель министра социального развития Подмосковья Лариса Туманова.

Для гостей в Московском областном филиале Президентской академии провели небольшую экскурсию, показали аудитории с цифровыми экранами, компьютерные классы, спортзал, зоны отдыха и видеостудию. Оба импатрианта имеют опыт преподавательской деятельности и могут быть полезны для расширения спектра образовательных направлений РАНХиГС. Особенно в части касающейся изучения английского языка.

«Наша Президентская академия является одним из лидеров в образовательной среде и, конечно, мы всегда поддерживаем и заинтересованы в новых знаниях, новых подходах», — отметил директор Московского областного филиала Президентской академии, доктор юридических наук, профессор Арташес Арсенян.

Одна из претенденток, Деана Хаффман, пришла с детьми — именно ради их будущего Хаффманы и приняли решение переехать в Россию из США, спасаясь от пропаганды ЛГБТ и 52 гендеров. Причем глава семейства, Дерек, ушел на СВО, желая доказать свое право стать гражданином Российской Федерации. По результатам собеседования руководство РАНХиГС обещало подумать, какие возможны формы сотрудничества. Варианты есть, но их для начала необходимо обдумать. Деана настроена оптимистично и надеется на светлое будущее для своей семьи. В первую очередь — для детей.

«Они будут жить в окружении нравственных людей и среди людей, готовых помогать и любить. И это главное, чего может желать мать. Я определенно уверена, что здесь самая удивительная работа, которую я могла бы получить», — считает американка.

Второй кандидат на должность — британец Джон Телфорд. Ранее работал в качестве бизнес-консультанта с коммерческими компаниями разного уровня, кроме того, вел лекции и коучинг для более чем 80 000 студентов в различных учреждениях. У него хорошие шансы начать работать преподавателем в РАНХиГС уже с начала нового учебного года. А уже в настоящее время бывшему жителю Соединенного Королевства предложили подумать над программами дополнительного образования.

«Я считаю, что это замечательная возможность донести все, что я получил за свою жизнь, чему я научился. Предложить это вам, великому русскому народу и поделиться опытом» — отметил Джон Телфорд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.