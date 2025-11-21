В Подмосковье прошла встреча молодежи России и Беларуси

В Российском государственном архиве кинофотофонодокументов состоялась II встреча молодежи городов-побратимов России и Беларуси в рамках XIII форума городов-побратимов. Участники обсудили исторические и культурные связи, а также развитие добровольчества и молодежных инициатив, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Мероприятие объединило молодых лидеров, активистов молодежных организаций и движений из России и Беларуси. Центральным событием стала панельная дискуссия «Историческая правда как основа духовно-нравственных ценностей молодежи России и Беларуси». Организаторами выступили международная ассоциация «Породненные города» и белорусское общественное объединение «Породненные города» при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и министерства информации и молодежной политики Московской области.

В ходе дискуссии спикеры представили успешные практики работы с молодежью. Екатерина Королева, юнкор «ЮНАРМИИ» Московской области, рассказала о взаимодействии через военно-патриотические игры, сборы и проект «Скажи герою спасибо!». Тимур Черепнин, руководитель центра исторической реконструкции «Гарнизон-А», поделился опытом вовлечения молодежи в изучение истории и сотрудничестве российских и белорусских клубов. Анастасия Бочарова, председатель регионального отделения «Движения Первых», подробно остановилась на проектах для подростков в Подмосковье.

«У Подмосковья сложились очень теплые отношения с Республикой Беларусь. Ребята — частые и желанные гости на мероприятиях. Это живое, постоянное общение, которое укрепляет связи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Параллельно в доме правительства Московской области прошли секционные заседания XIII форума городов-побратимов, посвященные экономической кооперации, профессиональному образованию, развитию туризма и культуры. В рамках форума открылась историко-документальная выставка федерального проекта «Без срока давности», приуроченная к 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса. Экспозиция была посвящена трагедии мирного населения Подмосковья в годы нацистской оккупации и включала материалы о событиях в городском округе Лотошино.

Также в программе форума состоялось открытие выставки «Уголь Донбасса. Портреты героев СВО», где были представлены работы художника Сергея Марченко. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и международной ассоциации «Породнённые города» и уже был показан на сотнях площадок в России и за рубежом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.