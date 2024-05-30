В Подмосковье прошла встреча детско-родительского клуба в рамках Года семьи

«Все начинается с семьи» — под таким названием прошла встреча детско-родительского клуба «Вместе весело шагать» в семейном центре «Королевский», посвященная Году семьи, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

В теплой и уютной атмосфере дети и родители поговорили о традициях, которые соблюдаются в семьях. В ходе беседы выяснилось, что каждый присутствующий хранит свои особенные семейные обычаи и ритуалы, будь то совместные ужины, регулярные прогулки или праздничные мероприятия. Такие мгновения сближают и укрепляют семейные узы, принося радость и гармонию в дом.

Для гостей провели мастер-класс по нейрогимнастике — своеобразной зарядке для ума, рассчитанной на все возрастные категории. Участники с большим энтузиазмом включились в процесс, испытывая радость от развития своих ментальных способностей. «Ежедневное выполнение этих упражнений способствует улучшению памяти, концентрации, внимания и самоконтроля», — поделились сотрудники семейного центра.

Не менее увлекательным стало изготовление весенних бабочек в технике оригами. Под чутким руководством мастеров дети и взрослые создали чудесных бумажных созданий, наполнившись весенним настроением и чувством творческого удовлетворения.

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