В Подмосковье прошла Всероссийская акция «Везу детей безопасно!»

В рамках федерального проекта «Крепкая семья», реализуемого партией «Единая Россия», в Московской области прошел ряд тематических мероприятий. Главная цель каждого из них — привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей-пассажиров, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Кроме того, в рамках акции водителям на дорогах вручали памятки о безопасности ребенка в автомобиле. «Единая Россия» разработала их совместно с профильными ведомствами и общественными организациями.

Среди основных положений документа: правильное использование детских удерживающих систем, обеспечение автомобиля необходимыми лекарственными препаратами при поездках. Акцию поддержали Минздрав, Минкультуры, Минпросвещения, МВД, «Движение Первых».

Сенатор Российской Федерации от Московской области, координатор направления «Крепкая семья» в народной программе «Единой России» Ольга Забралова отметила, что обеспечение безопасности детей и повышение уровня осведомленности родителей о правилах поведения, в том числе, в экстренных ситуациях — это один из приоритетов работы партийного проекта.

«Дети не понимают, какую опасность может собой представлять поездка в автомобиле. Ведь никто не застрахован от неприятностей, даже очень опытные водители. Для взрослых безопасность ребенка в автомобиле должна быть первостепенной задачей при поездке. Основная задача нашей просветительской акции — напомнить родителям о важности соблюдения правил перевозки юных пассажиров, кроме того, с раннего возраста обучать своих детей основам ПДД. Главное, не стоит забывать, что грамотное поведение ребят напрямую зависит от взрослых, именно они подают пример», — отметила Забралова.

Акция охватила все Подмосковье — депутатский корпус «Единой России» и волонтеры совместно с инспекторами Госавтоинспекции проводили уроки и лекций для жителей округов, а также напоминали о важности соблюдения правил перевозки детей на дорогах.

Так, в Можайске партийцы вместе с сотрудниками ГИБДД провели для родителей и воспитанников школы № 1 лекцию по безопасности дорожного движения и правилам безопасной перевозки детей, напомнили об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, блокировке задних дверей и окон при перевозке детей в салоне автомобиля. Для ребят был организован просмотр обучающего мультфильма, после которого дети закрепили правила о безопасном поведении на дороге, в том числе, о проезде в автомобиле и автобусе.

«Хочется надеяться, что благодаря подобным мероприятиям родители осознают всю ответственность за жизнь и здоровье юных участников дорожного движения и еще раз подумают о том, что, сидя за рулем, водители отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей», — поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Дроздова.

Химки также присоединились к Всероссийской акции «Везу детей безопасно!». Сотрудник ГИБДД, лейтенант полиции Ангелина Врабие рассказала химчанам о правилах перевозки детей в автомобиле. Каждому участнику вручили памятку и фирменную наклейку на транспортное средство.

«Меры безопасности при перевозке детей в автомобиле — это важные правила, которые помогают защитить маленьких пассажиров. Использование детских кресел, соответствующих возрасту, весу и росту ребенка, а также правильная их установка являются обязательными условиями. В наших силах обеспечить комфортное и безопасное детство каждому ребенку», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Кроме того, ранее в городском округе Химки запустили региональный пилотный проект «Пусть у каждого ребенка будет автокресло!». Местные жители и гости муниципалитета могут безвозмездно сдать или взять в аренду детское автокресло.

А в Богородском руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Владимир Хватов принял участие в раздаче буклетов и о безопасности ребенка в автомобиле рядом с учреждениями образования совместно с волонтерами Молодой Гвардии «Единой России».

«Я призываю всех родителей и водителей ответственно подходить к этому вопросу. Берегите своих детей и будьте внимательны на дорогах! Вместе мы сделаем наши дороги безопаснее», — подытожил Владимир Хватов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.