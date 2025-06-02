В Подмосковье прошла Всероссийская акция «Хоровод дружбы»

В Московской области прошла Всероссийская акция «Хоровод дружбы», посвященная международному дню защиты детей. Активисты «Движения Первых» из Воскресенска, Зарайска, Чехова, Красногорска, Серпухова, Лотошино и Шаховской выстроили хороводы, символизирующие единство, уважение и хорошие отношения между детьми разных городов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие стало частью фестиваля «Движения Первых», который проходил с 31 мая по 1 июня на ВДНХ в Москве. Во время праздника состоялось масштабное шествие и общий «Хоровод дружбы». В нем приняли участие 50 тысяч активистов, педагогов, родителей из разных регионов страны. Участники танцевали под песню «Матушка», которую исполнила Татьяна Куртукова.

«Эта акция показывает, как важно объединяться, поддерживать друг друга и вместе создавать атмосферу доверия и тепла. Хоровод стал не просто танцем, а настоящим жестом дружбы на всю страну», — отмечают организаторы.

Фестиваль «Движения Первых» прошел во всех регионах страны и объединил 235 тысяч участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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