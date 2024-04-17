В Подмосковье прошла видеоконференция Росреестра и нотариальной палаты

В рамках видеоконференции Росреестра Подмосковья и Московской областной нотариальной палаты участниками обсуждались вопросы по осуществлению регистрационных действий в отношении документов, поступающих от нотариусов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Были рассмотрены следующие вопросы: анализ причин принятых государственными регистраторами управления решений о возврате документов, представленных нотариусами без рассмотрения, динамика за первый квартал 2024 года; необходимость сохранения записи об обременении в виде аренды при осуществлении регистрации перехода права на объект недвижимости; сделки с земельными участками, на которых расположены объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы и отсутствуют сведения о ранее возникших правах; особенности государственной регистрации ипотеки недвижимости на основании договора об ипотеке, содержащего условие о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, а также другие вопросы, возникающие при электронном формате взаимодействия.

«Обсуждение вопросов в формате открытого диалога с нотариатом дает возможность выработать общую позицию по спорным вопросам в учетно-регистрационной сфере, а также способствует повышению уровня предоставляемых услуг Росреестра гражданам и бизнесу. Надежное и качественное цифровое взаимодействие нотариата и Росреестра обеспечивает граждан комфортными, оперативными и стабильными условиями оборота недвижимости», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

По словам члена правления Московской областной нотариальной палаты, нотариуса Люберецкого нотариального округа Олега Рзянина, взаимодействие управления и нотариата направлено на дальнейшее улучшение текущих и внедрение новых инструментов электронного обмена информацией, а также совершенствование нормативной базы, что послужит укреплению стабильного, комфортного и безопасного гражданского оборота в сфере недвижимости с использованием современных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.