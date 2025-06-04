В Подмосковье прошла весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников

31 мая на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» прошла Весенняя олимпиада Московской области по ракетомоделированию. В соревнованиях приняли участие команды из Сергиева Посада, Реутова, Королева, Мытищ, Дмитрова, Дубны, Пересвета и Черноголовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участники соревновались в нескольких классах моделей: модель ракеты на продолжительность спуска с парашютом (S3A/2), модели планеров с ускорителем на продолжительность полета (S4A/2), модель ракеты на продолжительность спуска с лентой (S6A/2), модели-копии ракет на реализм полета (S7) и модель ракеты на продолжительность полета с ротором (S9A/2).

В старшей категории 1-е место заняла команда из Павловского Посада, 2-е — команда из Сергиева Посада, 3-е — команда из Мытищ. В младшей возрастной группе первое и третье места заняла команда из Сергиева Посада, второе место досталось команде из Павловского Посада.

Олимпиада была направлена на популяризацию инженерных специальностей среди детей и молодежи, а также на развитие научно-технического творчества учащихся Подмосковья в области ракетомоделирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.