В Подмосковье прошла школа гражданской активности «Новые горизонты и цели»

В доме правительства Подмосковья прошла региональная школа гражданской активности «Новые горизонты и цели». Более ста участниц собрались для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом, сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Участниц поприветствовали председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, вице — губернатор Московской области Мария Нагорная и министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Программа дня для участниц была насыщенная:

Ознакомительная экскурсия в ЦУР. Представительницам регионального отделения союза женщин России подробно рассказали о работе тематических блоков «Здравоохранение», «Социальная политика» и «Предпринимательство».

Выступления экспертов с докладами о реализации мероприятий, направленных на повышение рождаемости в Московской области в рамках Национального проекта «Семья»; об участии общественных организаций в реализации национального проекта «Молодежь и дети»; о мерах поддержки предпринимателей; о деятельности ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Подписание соглашений о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО Московской области.

Показ фрагмента спектакля «Жизнь как подвиг», посвященного летчице Галине Брок-Бельцовой.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение руководителей и членов Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении поддержки ветеранов СВО и их семей в Московской области, подчеркнув значимость всеобщего единства и внимания к нуждам тех, кто защищает нашу страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.