В Подмосковье прошла программа повышения квалификации в сфере госзакупок

С актуальными вопросами в контрактной системе в сфере закупок познакомились 14 специалистов ведомств Московской области на площадке Московского областного учебного центра МОУЦ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Программа повышения квалификации «Контрактная система: актуальные вопросы» посвящена:

обзору изменений законодательства в сфере государственных закупок;

изучению актуальной административной и судебной практики в сфере закупок;

разбору типичных ошибок осуществления закупок иностранных товаров, работ и услуг;

ознакомлению с практическими рекомендациями по решению проблемных ситуаций в сфере закупок.

Спикер: Шендакова Наталия Сергеевна, заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области.

На едином портале торгов вы также можете найти курсы по организации закупочных процедур и обучающие материалы по тематике земельно-имущественных торгов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.