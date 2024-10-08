В Подмосковье прошла программа повышения квалификации в сфере госзакупок
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С актуальными вопросами в контрактной системе в сфере закупок познакомились 14 специалистов ведомств Московской области на площадке Московского областного учебного центра МОУЦ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Программа повышения квалификации «Контрактная система: актуальные вопросы» посвящена:
- обзору изменений законодательства в сфере государственных закупок;
- изучению актуальной административной и судебной практики в сфере закупок;
- разбору типичных ошибок осуществления закупок иностранных товаров, работ и услуг;
- ознакомлению с практическими рекомендациями по решению проблемных ситуаций в сфере закупок.
Спикер: Шендакова Наталия Сергеевна, заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.