Сексолог объяснила, чем может быть опасен просмотр порнографи

По словам практикующего психолога и сексолога Александры Миллер, порнография искажает представление о сексуальности, вызывая у людей комплексы и формируя неоправданно высокие ожидания. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

«Я абсолютно против порно не потому, что я ханжа, а потому что там все показано совершенно нереалистично. Допустим, возьмем половые органы: у мужчин начинаются комплексы, потому что там фаллос 30 см — такой можно встретить, наверное, только в секс-шопе», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что и женские реакции в таких видео далеки от реальности.

«Чтобы женщина издавала такие звуки, ее нужно прищемить, потому что с настоящим оргазмом это не имеет ничего общего. В момент оргазма и качественной кульминации, наоборот, дыхание задерживается, и уже потом начинается некая реакция. Но вот эти адские, дикие крики — это, скорее всего, от боли. Такую женщину стоит только пожалеть», — отметила Миллер.

Она также предупредила, что порно не стоит использовать даже для сексуальной разрядки. Если возникает желание заняться самоудовлетворением, лучше вспомнить приятные моменты из личного опыта.

По словам эксперта, когда человек начинает смотреть порно, речь может зайти уже о зависимости — и здесь ключевая проблема в нереалистичности контента. Со временем требуется все более жесткий материал, чтобы достичь удовлетворения.

«Поэтому я двумя руками не рекомендую это», — подытожила психолог.