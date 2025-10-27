В Подмосковье прошла пятая региональная олимпиада по русскому языку и культуре речи

В Дмитровском техникуме состоялась пятая региональная олимпиада по русскому языку и культуре речи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В олимпиаде приняли участие 38 студентов из 22 учебных заведений среднего профессионального образования, включая учреждения из Московской области, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.

Цель олимпиады заключалась в содействии развитию интереса у обучающихся к изучению русского языка и культуры речи, а также в повышении уровня знаний и формировании необходимых компетенций для успешного освоения гуманитарных дисциплин. Задания были направлены на стимулирование творческого подхода к освоению русской словесности, формирование грамотной устной и письменной речи, расширение кругозора и углубление знаний по предмету.

Победители и призеры были награждены дипломами и получили возможность продолжить развитие своих навыков, участвуя в научно-практических конференциях и семинарах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.