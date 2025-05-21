В Подмосковье прошла олимпиада по авиамоделированию в классах кордовых моделей

17–18 мая в городском округе Химки на кордодроме Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина прошла олимпиада Московской области по авиамоделированию в классах кордовых моделей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие более 40 обучающихся из Подольска, Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Раменского, Жуковского, Химок, Королева и Солнечногорска.

17 мая моделисты состязались в классах F-2B «Пилотажные модели» и F-4B «Модели-копии по чертежам реальных самолетов». 18 мая прошли соревнования в классе F-2A «Скоростные модели».

В младшей возрастной группе в классе пилотажных моделей первое место занял Павел Парушин из муниципального учреждения «Ровесник» городского округа Подольск. Среди старших победителем стал Георгий Демин из спортивной школы «Виктория» городского округа Химки. В категории моделей-копий золото завоевали ученик школы № 1 Орехово-Зуевского городского округа Владислав Юдкин и воспитанник Дома юных техников «Интеграл» городского округа Химки Дмитрий Алмазов. В классе скоростных моделей лучшим результатом отметился Павел Пелашенко из школы № 4 городского округа Солнечногорск.

В общекомандном зачете младшей возрастной группы первое место заняла команда Дома юных техников «Интеграл» из Химок, а среди старших команд победила команда дома юных техников из Королева.

В ведомстве добавили, что олимпиада направлена на развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники и популяризацию авиамодельного спорта.

С итоговым протоколом можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.