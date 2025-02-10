В Подмосковье прошла научная конференция

В рамках празднования Дня науки в Жуковском состоялась научная конференция. Одним из элементов программы, прошедшей в технопарке ЦАГИ стал круглый стол, на котором обсудили вопросы взаимодействия научных сотрудников и представителей предприятий, занимающихся инновационными проектами. Также были продемонстрированы разработки прикладных лабораторий и инновационных предприятий — резидентов Технопарка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Конференцию посетила заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Анатольевна Зиновьева.

В рамках конференции на базе Технопарка ЦАГИ состоялось открытие высокотехнологичного производственного центра.

«Это еще один очень важный шаг для Жуковского в масштабной работе по реализации наукоемких проектов, обеспечению лидерства в приоритетных отраслях промышленности», — отметил принявший участие в научной конференции глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.