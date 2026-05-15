В Подмосковье прошла конференция о межэтнических отношениях

Всероссийская научно-практическая конференция о межэтнических и межконфессиональных отношениях прошла в Московской области на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. В ней приняли участие более 120 экспертов из разных регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция «Межэтнические и межконфессиональные отношения в государственной политике, образовании и повседневной практике (Россия и Ближнее зарубежье)» прошла в очном формате с применением дистанционных технологий. К обсуждению подключились ученые и представители экспертного сообщества из Москвы, Донецка, Орла, Смоленска, Твери и Московской области.

Доктор исторических и экономических наук, первый заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров выступил с докладом «Национальное единство — стратегическое условие и гарантия стабильности России». Он отметил значение полиэтничности и поликонфессиональности как цивилизационной особенности страны и подчеркнул необходимость их сохранения для обеспечения национальной безопасности.

Кандидат юридических наук Юлия Куликова представила доклад о конституционных основах государственной национальной политики РФ. Сергей Чиков из Смоленского государственного университета проанализировал исторический опыт регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений, в том числе практики XIX века в Смоленской губернии.

Участники секций обсудили исторические и современные подходы к гармонизации межнациональных отношений, вопросы государственно-конфессионального взаимодействия, языковую политику и механизмы противодействия ксенофобии и экстремизму. По итогам конференции эксперты отметили значимость поднятых тем для укрепления национального единства и выразили готовность продолжить научный диалог. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.