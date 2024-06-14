В Подмосковье прошла эко-выставка, посвященная раздельному сбору мусора

В городском округе Красноярск прошла выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора». В ходе проведения выставки жителям и гостям Подмосковья был продемонстрирован полный цикл переработки сырья в готовую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ходе мероприятия зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов посетил стенды более 15 переработчиков вторичного сырья.

«Реформа в части обращения с отходами, которая проводится в регионе еще совсем новая и требует детальной проработки. Мы стараемся как можно больше вовлекать жителей в раздельный сбор мусора, а также привлекать их внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и правильному обращению с отходами. Радостно, что сегодня на мероприятии много детей, так как наша задача воспитать экологическую культуру как у взрослого населения, так и у подрастающего поколени. Совместно с коллегами-депутатами мы принимаем нормативные акты, которые будут способствовать улучшению качества жизни в Московской области», — рассказал Мурашов.

На площади вблизи ДК «Подмосковье» гости могли поучаствовать в акции «Эковклад» и подарить вторую жизнь своим вещам.

Представители компании «ЭкоЛайн» подготовили увлекательную игру «экобаскетбол» для детей и подростков.

Во время выставки жители Подмосковья смогли познакомиться с отраслью по обращению с отходами, а также сдать железо, электробытовые приборы, текстиль, пластик, бумагу и получить за это памятные подарки.

Также для всех участников была организована насыщенная концертная и конкурсная программа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.