В Подмосковье прошел зональный этап конкурса для родителей и школ

Зональный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» состоялся 18 апреля в трех округах Подмосковья. В нем приняли участие 36 команд родителей, школьников и педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на поддержку инициатив родительских комитетов и укрепление взаимодействия семьи и школы. Участники представили выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе», а также творческие визитные карточки «Секреты дружного класса». Команды продемонстрировали совместные проекты, достижения и опыт сотрудничества.

Испытания прошли в Одинцове, Долгопрудном и Ногинске. По итогам этапа гран-при в Сергиево-Посадском объединении получила команда «РОК» школы № 5 из Солнечногорска, в Одинцовском — «Энергия единства» школы «Мозаика» из Красногорска, в Балашихинском — «Добрые сердца» школы № 2 имени Героя РФ А. В. Крестьянинова из Балашихи. Лауреатами I степени стали команды из Химок, Дмитрова, Королева, Краснознаменска, Лотошина, Павловского Посада и Богородского.

Второй зональный этап пройдет 25 апреля в Коломне и Чехове, где выступят 19 команд — победителей муниципального тура. Финал конкурса состоится 16 мая в Котельниках. Победители и лауреаты получили дипломы, ценные подарки и сертификаты на поездку классом в смены «Юные патриоты Подмосковья» и «Растим патриотов Подмосковья» в учебно-методическом центре «Авангард».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.