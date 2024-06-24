В Подмосковье прошел выездной прием по профориентации и трудоустройству бойцов СВО

«Единая Россия» совместно с центром занятости провели в Подмосковье выездной прием по профориентации и трудоустройству бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Пообщаться с участниками СВО и помочь сориентироваться в рынке труда в центральный военно-клинический санатория «Архангельское» приехала депутат Госдумы Екатерина Стенякина и специалисты ЦЗН Подмосковья.

«Ребята, получившие ранения, могут находиться в санаториях, реабилитационных центрах по несколько месяцев. Наряду с консультациями профильных ведомств, где до военнослужащих доносится вся исчерпывающая информация о действующих на сегодняшний день мерах господдержки, крайне важно предоставить им возможность профессиональной адаптации и при желании переподготовки. Это, на наш взгляд, позволит им быстрее вернуться к мирной жизни и пройти социальную адаптацию», — подчеркнула депутат Госдумы, член межведомственной рабочей группы по вопросам содействия трудоустройству участников специальной военной операции Екатерина Стенякина.

Она отметила, что по итогам пилотного мероприятия, которое прошло в Московской области, на базе санатория «Архангельское» будет принято решение о распространении подобной практики по всей стране. Воплощать инициативу «Единая Россия» планирует совместно с министерством труда, центрами занятости населения. Еще одна задача — сформировать предложения по повышению эффективности работы по трудоустройству участников спецоперации.

«Сегодня мы здесь опробовали новый формат работы, приехали в санаторий „Архангельское“ чтобы помочь участникам СВО сориентироваться на рынке труда. С каждым индивидуально провели консультации, объяснили, как зарегистрироваться на портале „Работа в России“, подать заявление на профориентацию или переобучение. Наша задача сделать так, чтобы эти люди получили возможность как можно быстрее найти работу и вернуться к мирной жизни. По результатам мероприятия мы сформируем перечень предложений для межведомственной рабочей группы по вопросам содействия трудоустройству участников спецоперации, — рассказал заместитель директора центра занятости Подмосковья Александр Пуюл.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Он также добавил, что в настоящий момент центр занятости работает индивидуально с участниками СВО. Кроме этого, налажено активное взаимодействие с фондом «Защитники Отечества».

«У нас подготовлено много программ переобучения для участников СВО, и мы их предлагаем исходя из индивидуальных потребностей каждого гражданина. В 2024 году к нам обратилось 14 участников СВО, 10 из них уже трудоустроены. Также мы предлагаем услуги по открытию собственного дела. В прошлом году у нас один участник СВО получил разовую выплату, на выделенные средства он в статусе самозанятого организовал производство сувенирных изделий из дерева», — отметил Александр Пуюл.

По поручению президента Владимира Путина в России уже реализуется проект «Время героев», который направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.