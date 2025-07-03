По итогам ЕГЭ в Долгопрудном 39 стобалльников и два мультибалльника

Основные экзамены у выпускников 11-х классов позади, и уже подсчитаны результаты, сообщили в пресс-службе администрации Долгопрудного.

«На сегодняшний день в городе 39 человек сдали экзамены на сто баллов, и два — на двести, — пояснили в управлении образования администрации Долгопрудного.

3 и 4 июля пройдут«президентские дни» для пересдачи ЕГЭ, когда ребята могут пересдать один из предметов по выбору и улучшить свои результаты.

Оба мультибалльника — выпускники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Алиса Попова и Андрей Муругов. Алиса набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике. Андрей сдал на все сто экзамены по математике и физике.

Всего в 2025 году ЕГЭ в Долгопрудном сдавали 765 ребят.

В прошлом учебном году в Долгопрудном медалистами стали 152 человека. В школах, лицеях, гимназиях 81 стобалльник ЕГЭ, 17 мультибалльников, а также 112 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.