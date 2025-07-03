Интернет ускорили для 100 тысяч жителей новых ЖК Москвы и области

Благодаря развертыванию новых базовых станций жители 18 жилых комплексов теперь могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с. Современное оборудование оператора установлено как в уже заселенных домах, так и в строящихся корпусах, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Специалисты компании заранее проанализировали потенциальную нагрузку на сеть в районах с активной застройкой, чтобы обеспечить стабильную связь даже в часы наибольшей активности. Новые базовые станции появились в крупных ЖК, включая «Зеленый парк» в Зеленограде, «Счастье» в Вешняках, «Татьянин парк» в Солнцеве, «Событие» в Очаково-Матвеевском, Green park рядом с Ботаническим садом и «Level Причальный» на Шелепихинской набережной. В последнем уверенный сигнал доступен не только во дворах, но и на парковках, в лифтах и входных зонах всех корпусов.

Развернутая инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию передачи голоса через 4G, позволяющую одновременно звонить и пользоваться интернетом. Благодаря MIMO 2×2, которая передает данные по двум каналам сразу, пропускная способность сети увеличилась. Это дает жителям возможность без задержек общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком качестве, вести стримы и управлять «умными» устройствами.

«Нам важно, чтобы в новых жилых пространствах мобильная связь была не просто доступной, но и быстрой. Особенно это важно для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто работает удаленно. Улучшения уже коснулись порядка 100 тыс. жителей московских и подмосковных ЖК. Мы продолжаем наращивать мощность сети, чтобы каждый абонент мегаполиса смог пользоваться всеми возможностями цифровой среды, где бы он ни находился», — отметил директор «МегаФона» по Москве и области Виктор Югай.