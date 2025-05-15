В подмосковье Прошел Всероссийский штаб по капремонту и строительству учреждений образования

«Единая Россия» и Минпросвещения провели Всероссийский штаб по капремонту и строительству учреждений образования. Участники обозначили крайние сроки по контрактованию и выполнению работ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В этом году в президентской программе, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Контракты не заключены по 33 объектам, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, координатором партпроекта «Новая школа» Аленой Аршиновой и представителями регионов.

«По некоторым контракты находятся на подписании. По некоторым конкурсная документация размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры. В „красной зоне“ — Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ», — рассказал Владимир Якушев.

Говоря о строительстве новых школ и детсадов, Владимир Якушев сообщил, что законтрактована уже половина запланированных объектов.

«Всего планируется построить 67 школ и 57 детсадов. Конкурсы на строительство школ до сих пор не объявлены в 11 регионах, детсадов — в шести. В отличие от ремонтов, здесь сроки не так горят. Ввод большинства объектов запланирован в 2026–2027 годах. Однако с таких заминок и начинаются отставания по всему комплексу работ», — пояснил он.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обозначил риски по ряду объектов и подчеркнул, что новые контракты на проведение работ не заключили 17 регионов: это Краснодарский край, Томская область, Донецкая Народная Республика, Тверская, Ульяновская, Курская, Тульская, Липецкая, Омская, Калужская, Тамбовская области, Ставропольский край, Карелия НАО, Чукотский автономный округ.

«Мы неоднократно об этом говорили, будут меры сокращения бюджетного финансирования. Но все объекты будут выполнены, достроены за счет региональных средств», — указал он.

Министр предложил установить срок до конца мая для завершения контрактной кампании. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поддержал инициативу.

В завершение Владимир Якушев поручил «Единой России» максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать работы по капремонту и строительству объектов образования. Особо секретарь Генсовета обратил внимание на участие в этом родительской общественности.

«Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт — в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать», — заключил секретарь Генсовета партии.

Комментируя итоги совещания, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Московская область входит в число лидеров по объемам строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры.

«В 2025 году мы проводим капремонт в 59 школах, 42 детских садах и 11 колледжах. В большинстве учреждений работы будут завершены в этом году. Также за счет бюджета строим 17 новых школ, а еще 12 — на внебюджетные средства. Если говорить в целом, то с момента старта реализации Народной программы в 2021 году было построено 173 новые школы и капитально отремонтировано 246, включая запланированные работы в этом году. Кроме того, создано более 51 тысячи мест в дошкольных учреждениях», — заявил Игорь Брынцалов.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в Народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 4,9 тысячи школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование» — введено в эксплуатацию более 1,6 тысяч зданий. С 2019 года введено в эксплуатацию почти 1,7 тысяч детских садов общей мощностью почти 250 тысяч мест.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить ее на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.