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В Подмосковье прошел турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов» среди школьников

22 мая в гольф-клубе «Дмитров гольф резорт» состоялся седьмой региональный турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов» среди команд школьников 2-7 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие организовано с целью популяризации гольфа среди обучающихся и формирования у подрастающего поколения здорового образа жизни. Турнир объединил 15 команд из городских округов Щелково, Шаховская, Дмитровский, Электросталь, Раменский, Орехово-Зуевский, Люберцы и Мытищи.

По итогам турнира победу одержала команда Внуковской школы Дмитровского муниципального округа, 2-е место заняли обучающиеся Шаховской школы № 1, 3-е место — команда Рогачевская школы Дмитровского муниципального округа.

Программа развития гольфа в общеобразовательных школах региона реализуется бесплатно. На сегодняшний день в программу включены 28 секций, что позволяет детям не только развивать свои спортивные навыки, но и вести активный и здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.