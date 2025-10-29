сегодня в 14:23

В Подмосковье прошел цикл обучающих мероприятий для народных дружинников

На базе спортивного комплекса «Центр единоборств СК Строитель» в Мытищах прошла регулярная серия обучающих мероприятий для участников подмосковных народных дружин, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Обучение состоит из двух частей: теоретической и практической. Такой комплексный подход позволяет дружинникам быть подготовленными к любым ситуациям. В ходе теоретической части лекторы рассказали об основах законодательства, грамотной организации и планировании деятельности дружин, способах повышения психологической устойчивости в экстремальных и конфликтных ситуациях. На практической части дружинники отработали навыки оказания первой медицинской помощи, приемы самообороны и рукопашного боя.

Итоги и дальнейший вектор развития народных дружин были озвучены в ходе отдельной лекции «Трансформация народных дружин». В частности, речь шла об использовании специального мобильного приложения «Народные дружины».

Обучение было организовано Главным управлением региональной безопасности Московской области совместно с ГУ МВД России по Московской области и ГБУ ДПО «Московский областной учебный центр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.