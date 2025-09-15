В Подмосковье прошел слет проекта «Хранители истории»

сегодня в 17:28

13 сентября в городском округе Мытищи состоялся региональный слет проекта «Хранители истории», который реализуется в рамках направления «Патриотизм и историческая память», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Проект направлен на укрепление системы ценностей, направленной на сохранение исторической памяти, с использованием деятельностного подхода. Проект предоставляет молодым участникам возможность развивать организаторские, творческие и личностные качества, углублять знания об истории своего региона и вносить вклад в сохранение памяти о прошлом.

На церемонии открытия присутствовали представители администрации городского округа Мытищи, руководители образовательных учреждений, молодежных организаций, педагогического сообщества, а также участники специальной военной операции.

С приветственными словами к участникам обратились: начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников, председатель Движения «Первые» Московской области Анастасия Бочарова, директор школы № 3 им. Б. А. Феофанова Иван Волков, руководитель педагогического объединения ОБЗР Денис Ковалев, участник специальной военной операции, младший сержант Дарко.

В рамках слета участники, включая юнармейцев, членов военно-патриотических клубов и кадетских классов, приняли участие в разнообразной программе, которая включала марш-бросок, лазертаг, стрельбу, медицинскую подготовку, занятия на скалодроме и лекцию по музейному делу от ведущего специалиста.

Также были вручены награды победителям Регионального конкурса «Шеврон форму красит» и проекта «Именами героев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.