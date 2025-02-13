В Подмосковье прошел семинар по вопросам адресной помощи школам

13 февраля по инициативе министерства образования Московской области на базе корпоративного университета развития образования состоялся очный семинар «Управление качеством образования в школе: проблемы, пути решения». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие было организовано для школ с низкими образовательными результатами и объединило представителей муниципальных органов управления образованием, методических служб, а также директоров и заместителей директоров школ из 23 городских округов Московской области.

Заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова выступила с приветственным словом. Она подчеркнула, что активную позицию управления образования и управленческой команды школы можно считать определяющими факторами успеха.

Спикерами семинара выступили проректор КУРО Ирина Салыгина, директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КУРО Лариса Кудрова, директор Храбровской школы, призер Всероссийского конкурса «Директор школы» Елена Бурсова.

Участники обсудили механизмы управления качеством общеобразовательной организации, инструменты методического сопровождения, способы оптимизации работы педагогов, а также ресурсы и возможности школы для качественных изменений образовательных результатов.

Первая большая очная встреча участников регионального проекта показала высокий интерес школ к эффективным педагогическим практикам и способам их внедрения.

«Вопросы, вызванные выступлениями, и активное обсуждение подтвердили важную роль регулярной методической поддержки школ в повышении качества образовательных результатов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.