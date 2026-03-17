В Подмосковье прошел семинар по кибербезопасности для молодежи

Методический семинар «Цифровой портрет молодого россиянина» прошел в Российском университете кооперации на базе регионального отделения «Движения Первых» в Московской области. Эксперты обсудили современные киберугрозы и методы работы с детьми в цифровой среде, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Семинар посвятили вопросам формирования безопасной цифровой среды и выстраивания диалога между поколениями. Участники рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодежь в интернете, а также способы профилактики рисков, связанных с развитием технологий. Особое внимание уделили методикам работы с детьми и раннему выявлению потенциальных угроз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.