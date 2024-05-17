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В Подмосковье прошел семинар для студентов сельскохозяйственной отрасли

15 мая сотрудники центра компетенций Московской области приняли участие в качестве спикеров в ознакомительном семинаре в рамках «Точки кипения» на базе РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Организатором семинара выступил институт экономики и управления АПК в лице кафедры Экономической безопасности и права.

В семинаре приняло участие порядка 50 челочек. Слушателями выступили студенты 4 и 5 курсов РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева, а также участники 9 потока «Школы фермера».

Студентам было подставлено такое направление предпринимательской деятельности, как производство сельскохозяйственной продукции.

В формате «вопрос-ответ» участники обсудили меры господдержки, реализуемые на территории Московской области, особенный интерес вызвали конкурсы на получение различных грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.