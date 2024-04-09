В Подмосковье прошел первый этап конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ»

В этом году конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» отмечает круглую дату. Он проводится уже десятый раз. Финал мероприятия запланирован на 16 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«В подмосковных МФЦ работает много специалистов, которые качественно выполняют свои обязанности, не рассчитывая на какие-либо награды. Но очень важно признавать их заслуги и поощрять. Проведение конкурса позволяет определить самых достойных универсальных специалистов, а также стимулирует сотрудников МФЦ повышать свой профессиональный уровень», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

От каждого МФЦ участие может принять только один человек. Основные требования, которые предъявляются участникам — стаж работы в МФЦ не менее 6 месяцев, отсутствие дисциплинарных взысканий и жалоб от посетителей. В этом году заявки подали 34 специалиста.

Ежегодный региональный конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» традиционно проходит в три этапа. На первом конкурсанты выполняли практические задания по услугам, которые они предоставляют. Во втором туре, который состоится 12 апреля, участникам предстоит пройти онлайн-тестирование. Знание федерального законодательства и личные качества специалистов, необходимые для работы в МФЦ, жюри оценит в финале конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.