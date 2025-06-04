В Подмосковье прошел патриотический квест для участников «Активного долголетия»

«В Орехово-Зуевском округе, в парке 30-летия Победы прошел областной патриотический квест «Храним в сердцах Великую Победу», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило более 250 жителей старшего возраста — участников проекта «Активное долголетие» из 11 муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Команды с яркими говорящими названиями, среди которых — «Факел», «Искра», «Боевые подруги», «Озерский крейсер», «Журавли», «Защитники» и другие прошли испытания на 19 тематических площадках. Их ждали задания на ловкость, силу, смекалку, исторические знания, умение работать в команде и, конечно, патриотический дух. С приветственным словом к участникам обратилась начальник социальной защиты Марина Гальченко. Он отметил, что число участников удвоилось в сравнении с прошлым годом — это свидетельство активности и внимания старшего поколения к знаковым памятным мероприятиям.

«Великая Отечественная война затронула каждую семью. Память о героях живет в наших сердцах и должна передаваться от поколения к поколению. Все меньше среди нас тех, кто сражался на фронте, пережил блокаду, побывал в концлагерях или трудился в тылу. Наше мероприятие — это дань памяти и уважения. Пусть оно станет примером для молодежи. Желаю всем командам победы и вдохновения, чтобы, вернувшись домой, вы рассказали своим землякам о том, как важно хранить память о Великой Победе» — отметила Марина Александровна.

На станции «Шифровальщики» участники пытались разгадать тайные послания, используя знания военных кодов. «Марш-бросок» проверял выносливость и умение двигаться строевым шагом. На площадке «Снайперы» требовалась меткость и внимание — здесь стреляли по мишеням и демонстрировали глазомер. В «Госпитале» нужно было наложить повязку раненому солдату и показать навыки первой помощи. «Музыкальная станция» вдохновляла исполнением фронтовых песен, которые участники пели с душой и полной самоотдачей.

На станции «Карта Победы» команды восстанавливали хронологию ключевых событий Великой Отечественной войны. «Приклад» предлагал участникам вспомнить военное снаряжение и собрать его по частям, а «Морской бой» и «Путь к победе» добавляли азарта и командного соперничества. На одной из площадок работала полевая кухня с ароматным чаем и горячей кашей, погружая в атмосферу настоящего военного привала.

«Такие мероприятия укрепляют дух, воспитывают уважение к подвигу предков и сближают поколения. Особенно мне запомнилась станция, где мы пели фронтовые песни — это было очень трогательно, многие пели с душой и даже со слезами на глазах. А еще понравилась площадка «Шифровальщики» — там нужно было проявить смекалку, расшифровать послание, почувствовать себя частью военной разведки. Было волнительно и увлекательно, но мы справились!» — отметила Наталья Данилова из Балашихи.

В завершение мероприятия все команды получили дипломы участников. По итогам соревнования лучше всех справилась с заданиями команда «Пионеры» из Богородского городского округа.

Проект «Активное долголетие в Подмосковье» — это важная инициатива, направленная на повышение качества жизни людей старшего возраста. Благодаря проекту пенсионеры получают возможность вести активную, насыщенную и интересную жизнь: заниматься спортом, творчеством, изучать театральное мастерство, участвовать в фестивалях, экскурсиях, мастер-классах и обучающих программах. Это не только помогает сохранять здоровье и бодрость, но и дает новые смыслы, общение и вдохновение, — заключили в пресс-службе Минсоцразвития.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.