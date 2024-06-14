В Подмосковье прошел обучающий семинар по теме сельского хозяйства и продовольствия

На площадке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошел обучающий семинар «Законодательные основы 2024. Практика соблюдения принципов ХАССП», организованный по инициативе Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ХАССП — это система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции. В мероприятии приняли участие собственники бизнеса, специалисты пищевой промышленности, общественного питания и ритэйла, представляющие свыше 25 предприятий Московской области, среди которых: АО «Озеры», ООО «Коломенское», ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», ООО «ПК» Пиво Замоскворецкое», ООО «Кондитерская фабрика Волшебница», ООО «НПП Лаборатория красоты и здоровья», ООО «Царицыно Эталон».

Перед слушателями выступила директор центра компетенций в области пищевой безопасности Колганова Наталья Николаевна и пригашенные эксперты. Основной темой обсуждения стали вопросы реализации стратегии повышения качества и безопасности пищевой продукции. Эксперты рассказали, как самостоятельно настроить работу предприятия, соблюдая актуальное санитарное законодательство и принципы пищевой безопасности.

После семинара у участников была возможность задать все интересующие вопросы относительно внедрения и актуализации принципов пищевой безопасности ХАССП на своих предприятиях.

Московская область занимает лидирующие позиции по производству пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Принципы ХААСП разработаны таким образом, что их можно применять во всех сегментах агропромышленного комплекса — выращивании, заготовке сырья, обработке, изготовлении, распространении, подготовке к продаже, и предоставлении конечного продукта потребителю. На выходе получается набор процедур, регламентов и норм, внедрение которых позволяет гарантировать потребителю высокое качество и безопасность продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.