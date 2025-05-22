В Подмосковье прошел областной слет часовых Постов Памяти

21 мая на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» министерства обороны РФ в Мытищах прошел областной слет часовых Постов Памяти «Пост № 1», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В слете приняли участие 17 команд почетного караула Постов № 1, созданных на базе военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, организаций дополнительного и профессионального образования, а также образовательных организаций кадетского и казачьего типа.

«Пост № 1 — это не просто торжественная церемония. Это школа мужества, дисциплины и настоящего патриотизма. Сегодня особенно важно, чтобы молодежь осознавала ценность памяти, умела чтить историю своей страны и была готова защищать ее будущее», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В программу вошли: торжественный вынос Знамени, строевые приемы с оружием, заступление на Пост и смена часовых, а также возложение цветов к мемориалу.

Участников слета приветствовали: директор Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», Цысь Наталья Валерьевна, начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московсеой области, Лукошников Евгений Олегович.

Победителями и призерами слета стали:

1 место — «Казаки России» г. о. Кашира;

2 место — «Варяг» м. о. Чехов;

3 место — «Альбатрос» г. о. Домодедово.

В ведомстве отметили, что Всероссийские мероприятия часовых Постов Памяти «Пост № 1» в 2025 году пройдут в Нижнем Новгороде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.