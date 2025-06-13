12 июня по всей стране празднуют День России. В честь праздничной даты по всему Подмосковью прошли тематические мероприятия: экскурсии, интерактивные занятия, викторины, мастер-классы, концерты, торжественные шествия и многое другое. Центральным событием региона стал Фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» в Долгопрудном. Его организатором традиционно выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Долгопрудный.

«День России — это особенный день в календаре. Мы гордимся нашей культурой и традициями. В этом году мы провели юбилейный десятый Фестиваль национальных культур „Подмосковье — территория дружбы“, который как раз отображает нашу богатую историю и национальное многообразие. Поздравляю всех с Днем России!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие более 5 тысяч человек, в том числе бойцы СВО со своими семьями. В Центральном парке культуры и отдыха артисты из различных творческих коллективов Подмосковья выступили перед гостями, исполняя национальные песни и танцы в ярких народных костюмах. Одним из самых запоминающихся стало вокальное выступление Казачьего творческого объединения «Душа Атамана» Дома дружбы в Пушкино.

«Ассамблея народов России» организовала на фестивале выставку «Этнобренды России». Среди экспонатов можно было увидеть кубачинское серебро, якутские бриллианты, хохломскую роспись, павловопосадские платки, гжель, тульские самовары, дымковские игрушки и многие другие уникальные изделия.

«Мы живем в уникальной стране, чья история многовековых побед, трудовых свершений и духовных традиций накладывает на нас колоссальную ответственность — быть достойными сынами своего Отечества. В Год 80-летия Победы особенно важно помнить, что в наших руках огромное историческое наследие. Необходимо его не только беречь, но и приумножать. Нашим двигателем во все времена были нравственные ценности и духовные ориентиры, которые помогали не сбиться с пути и делали нас единым народом независимо от национальной или религиозной принадлежности. Пусть труд и добрые намерения каждого из нас ведут Россию в уверенное завтра и станут надежным оплотом для её развития и процветания. С праздником, с Днём России!», — отметил Герой России, Генеральный директор Общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович.

На территории парка были представлены выставки, посвящённые национальному прикладному искусству и традиционному быту. Экспозиция включала предметы народных промыслов региональных национально-культурных автономий: белорусской, татарской, мордовской, азербайджанской, ассирийской и армянской.

Русское географическое общество представило фотовыставку, в которую вошли работы участников ежегодного конкурса «Самая красивая страна» — крупнейшего российского фотоконкурса, посвящённого дикой природе. Этот проект способствует воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В экспозиции были представлены яркие пейзажи, удивительные снимки диких животных и грандиозные природные явления, отражающие уникальную красоту России.

Для гостей фестиваля организовали увлекательные мастер-классы. Все желающие смогли поплести венки, собственными руками сделать памятные сувениры, приготовить национальные блюда, проникнуться традиционными песнями и танцами и многое другое. На площадке Региональной ассирийской национально-культурной автономии Московской области были представлены картины ассирийских художников, архитектурный макет христианского храма, музыкальные инструменты и ценные книги. Долгопрудненский историко-художественный музей провел для желающих мастер-класс по изготовлению кукол в русско-народном стиле.

Особым местом притяжения гостей праздника стала выставка, посвященная специальной военной операции. На данной площадке каждый желающий мог увидеть учебные макеты вооружения и снаряжения, амуницию и личные вещи бойцов СВО, иллюстрирующие истории настоящего мужества и отваги.

Кроме того, всех желающих угощали традиционной гречневой кашей и картошкой с мясом, а также предлагали холодный и горячий чай.

На территории Подмосковья прошло порядка 240 мероприятий с участием молодежи, приуроченных к празднованию Дня России, в которых приняло участие более 21 тысячи молодых ребят. Кроме того, во всех городских округах волонтеры Подмосковья раздавали жителям ленточки триколора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.