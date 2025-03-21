В Подмосковье прошел круглый стол по вопросам повышения качества образования

В Подмосковье состоялся региональный круглый стол, посвященный повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Очный семинар «От качества организации процессов к качеству результатов» прошел на базе Корпоративного университета развития образования.

В мероприятии приняли участие директора и заместители директоров школ из 23 городских округов Московской области, а также представители управления ГИА и НОКО. Спикерами семинара стали проректор КУРО Ирина Салыгина, заместитель директора Института развития образования Надежда Матренина и заместитель начальника Центра качества образования КУРО Ирина Смотрова.

Участники обсудили механизмы эффективного управления образовательным процессом, методическое сопровождение школ и алгоритмы повышения качества обучения. Это уже вторая очная встреча в рамках регионального проекта, и она показала высокий интерес управленческих команд к обмену успешными практиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.