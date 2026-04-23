В Подмосковье прошел кибертанковый турнир в преддверии «Диктанта Победы»

Участники отмечают: такой формат делает историю близкой, интересной и понятной. Игра развивает стратегическое мышление и умение работать в команде, а заодно знакомит молодежь с историей советской бронетехники и подвигами танкистов.

«Виртуальные бои помогают лучше понять события Великой Отечественной войны. Через игру, конечно, легче прикоснуться к истории. Это полезное и современное дополнение к традиционным методам изучения истории», — поделился участник турнира Тимофей Шишлов.

По словам организаторов, игра «Мир танков» выбрана не случайно. Через интерес к технике и тактике она пробуждает у молодых людей желание узнать больше о событиях Великой Отечественной войны.

«Мы видим, как за виртуальными сражениями следует живой интерес к «Диктанту Победы». В этом и заключается наша задача — говорить с молодежью на понятном ей языке и через современные форматы вести к глубокому пониманию истории нашей страны», – подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

В 2026 году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны в Московской области можно будет на сайте диктантпобеды.рф и на площадках, которых будет свыше 1400. В этом году исторический тест посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а часть вопросов – битве за Москву. В прошлом году в международной патриотической акции приняли участие жители 97 стран, в России и за ее пределами работали десятки тысяч площадок — от школ и вузов до атомных станций, площадок в Арктике и даже на Международной космической станции. В Подмосковье диктант написали порядка 70 тыс. жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.