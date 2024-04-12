В Подмосковье прошел гала-концерт призеров и сильнейших участников ПараАртиады

В Серпухове прошел гала-концерт призеров и сильнейших участников ПараАртиады — олимпиады искусств для творческих людей с ОВЗ. Участников поддержали гости из числа профессиональных артистов, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Олимпиада искусств среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходит по семи номинациям: вокал, хореография, поэзия, музыка, театр, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство. Несколько месяцев жюри проводило отборочный тур. За это время прошли сотни номеров и работ.

В этом году в ПараАртиаде приняли участие почти 400 человек из 58 городов Подмосковья, а завершилась ПараАртиада гала-концертом участников.

В ведомстве дополнили, что в гала-концерте выступили более 40 участников из Коломны, Серпухова, Пущина, Раменского, Ногинска и многих других городов Подмосковья. Участники и гости концерта пели, танцевали, декламировали стихи.

С танцем «Буги-вуги» в гала-концерте принял участие и танцевальный коллектив «Веселые девчата» комплексного центра «Серпуховский», который на олимпиаде искусств занял первое место в номинации «Хореография».

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