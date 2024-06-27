В Подмосковье прошел форум руководителей региональных парков

В Истре на территории парка «Шишкин лес» 27 июня прошел форум руководителей парков Подмосковья 2024, на котором участники обменивались опытом и идеями по развитию парковых пространств на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Целью форума стал обмен опытом и обсуждение важных вопросов качественного управления деятельностью парков. В этом году в качестве организатора форума стало министерство благоустройства Московской области при содействии ассоциации парков России.

«Помимо благоустройства и создания новых парков, перед нами стоит задача развивать их. Форум — это прекрасный обмен опытом для директоров парков в вопросах развития бизнеса, содержания и безопасности парковых зон. На форуме участники получили важную информацию и смогут применить новые знания для организации качественного отдыха посетителей подмосковных парков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мероприятие было разделено на четыре основные части. В первом блоке «Зеленые насаждения в парке: уход, безопасность, предложения» в качестве модератора выступил Андрей Лапшин, он является президентом международного форума парков стран БРИКС, член совета ассоциации парков России, председателем подкомитета.

Во втором блоке «Содержание и обслуживание парковых территорией» выступил заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

«Оцифровка инфраструктур в парках позволяет автоматически фиксировать все точки инфраструктуры, а затем рассчитывать необходимый бюджет для содержания парка», — рассказал Чижик.

Затем состоялась дискуссия на тему: «Новый подход к привлечению коммерческих структур и формированию внебюджетных доходов в парках Подмосковья». Новый парк или лесопарк всегда привлекает много посетителей. С увеличением посещаемости парков растет и спрос на развитие сервиса и услуг. На сегодняшний день в парках функционируют 379 точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак, 111 тележек).

Так например в парке «Малевич» работает кафе «Спортсмены» (NovikovGroup), в лесопарке Шишкин лес «Шишки-мишки», в парке Елочки «Все сезоны», в Пестовском парке- «Ботаника» и в Дубровицком лесопарке «Лес».

В завершающем, третьем тематическом блоке был проведен тренинг для руководителей парков на тему «Управление и лидерство».

«Цель тренинга — систематизировать и отработать на практике базовые навыки руководителя в современном мире, такие как планирование, мотивация, создание и управление командами», – министр благоустройства.

В ведомстве напомнили, что в регионе 194 парка и лесопарка. За последние 9 лет их количество увеличилось в 8 раз. Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194.

За 5 лет работы министерства благоустройства Московской области в Подмосковье реализовало: 45 парков и 22 лесопарка.

«Посещаемость парков выросла до 57,2 млн человек в 2022 году. В 2023 году парки посетило 74,7 млн человек. По прогнозам, в 2024 году посещаемость парков достигнет 87 млн человек», — отметил Хайкин.

В этом году запланировано благоустройство еще 14 парков и 12 лесопарков. На некоторых их этих территорий уже идут работы по преображению пространств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.