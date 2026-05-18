В Подмосковье прошел финальный круглый стол конкурса «Сердце отдаю детям»

В мероприятии приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. В ходе дискуссии конкурсанты показали аналитическое мышление, педагогическую чуткость и умение аргументированно отстаивать свою позицию.

«Круглый стол стал важным этапом конкурсных испытаний, позволившим оценить не только профессиональные компетенции, но и лидерские качества участников. Умение вести дискуссию, аргументировать свою позицию и проявлять педагогическую чуткость — ключевые навыки современного педагога», — отметили в министерстве образования Московской области.

Жюри оценивало аргументированность выступлений, профессионализм и лидерские качества конкурсантов. По итогам обсуждения определят абсолютного победителя, показавшего наивысший уровень компетенций. Церемония награждения пройдет 21 мая.

Конкурс организован при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.