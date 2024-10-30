В Подмосковье прошел фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении

Более 2700 школьников и студентов из 30 регионов России посетили Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении «ВОЛИН-ФЕСТ» в Подмосковье. Мероприятие прошло на территории технического центра «ВОЛИН» в Одинцово, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фестиваль «ВОЛИН-ФЕСТ» — это авторский проект руководителя технического центра «ВОЛИН» Ольги Селезневой, направленный на популяризацию рабочих специальностей в автомобильной индустрии и сфере технического обслуживания.

Его цель — предоставить молодым людям из разных регионов России реальные возможности для обучения и развития карьеры в автомобилестроении.

Мероприятие проводится ежегодно с 2021 года для студентов и молодежи России. В этом году на фестивале были представлены три направления: современное автомобилестроение, новые технологии ремонта и обслуживания автомобилей, осознанное потребление и экологическая утилизация.

Также была организована ярмарка работодателей и вакансий для студентов и выпускников колледжей и вузов. А 40 компаний из разных регионов России представили стенды с продукцией собственного производства.

Всего в фестивале участвовали 50 образовательных учреждений. У ребят была возможность ощутить себя в роли электромонтера, автомеханика, сантехника, жестянщика и специалистов многих других направлений. Также партнеры фестиваля предоставили возможность участникам попробовать свои силы в нанесении автомобильной краски с использованием краскопульта, а также в полировке деталей и устранении кузовных повреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.