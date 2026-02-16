В Подмосковье прошел фестиваль ко Дню православной молодежи

В Никольском соборе в Павшинской пойме состоялся молодежный фестиваль, приуроченный ко Дню православной молодежи, который собрал 160 участников из восьми городов региона, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Фестиваль организовали министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Русской православной церковью. В мероприятии приняли участие молодые люди из Королева, Красногорска, Лобни, Мытищ, Одинцово, Пушкино, Фрязино и Щелково.

Программа началась с молебна, который провел председатель межъепархиального отдела по работе с молодежью иерей Димитрий Нестеров. Ключевой темой фестиваля стало единство народов России. Настоятель Никольского храма иерей Василий Лосев отметил, что единство строится на общих ценностях, вере и любви к Отечеству.

В рамках фестиваля прошел открытый диалог с членом совета священников-блогеров при синодальном отделе ВЦОиСМИ и руководителем молодежного отдела Ставропольской епархии иереем Альвианом Тхелидзе. Он обсудил с молодежью вопросы личной ответственности, нравственного выбора и роль традиционных семейных ценностей.

Вторым спикером стала член общественной палаты Московской области, солистка Большого театра Анна Аглатова. Она рассказала о значении классического искусства для формирования общероссийской идентичности и поделилась своим опытом, основанным на семейных и духовных традициях.

После дискуссии участники посетили экскурсию по Никольскому собору и получили памятные подарки — фирменные толстовки с символикой «Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.