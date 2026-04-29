В Подмосковье прошел фестиваль амбассадоров «Профессионалитета»

Фестиваль амбассадоров «Весна. Профессионалитет. Подзарядка» прошел 28 апреля в образовательно-производственном центре «Машиностроение» Орехово-Зуевского техникума. Участниками стали студенты из 6 техникумов и колледжей региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа III ежегодного фестиваля состояла из двух частей. В деловой игре «Я в Профессионалитете!» приняли участие амбассадоры из Шатурского энергетического техникума, Воскресенского колледжа, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко, Ликино-Дулевского политехнического колледжа — филиала ГГТУ, Егорьевского техникума и Орехово-Зуевского техникума.

Студенты развивали навыки самопрезентации и составления эскизов объявлений, учились работать в команде и проверили знания о развитии федерального проекта «Профессионалитет» и востребованных профессиях.

Во второй части программы состоялся Бал амбассадоров. Партнеры-работодатели вручили участникам благодарственные письма и подарки за реализацию мероприятий в рамках проекта и активную жизненную позицию.

