В Подмосковье прошел экзамен по математике в рамках досрочного периода ЕГЭ

В Подмосковье продолжается досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. 28 марта в двух пунктах проведения экзаменов (ППЭ) прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Его написали 52 участника, среди которых студенты колледжей и выпускники текущего года, не имеющие возможности участвовать в основной период. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За ходом проведения экзамена следили представители родительской общественности. В пунктах присутствовали 7 общественных наблюдателей, которые контролировали организацию контрольно-пропускного режима. Они отметили, что все пункты проведения экзамена соответствовали необходимым требованиям.

В Подмосковье во время проведения экзаменов работает Ситуационный центр, осуществляющий онлайн-наблюдение за процедурой. Из ППЭ идет непрерывная видеотрансляция на федеральный портал «Смотри ЕГЭ». Онлайн-наблюдатели обращают внимание на готовность аудиторий, действия организаторов и участников экзамена. В случае обнаружения нарушений онлайн-наблюдатель фиксирует их, выставляя «метку» ППЭ.

Досрочный период ЕГЭ в регионе проходит без нарушений. Результаты экзамена по математике участники получат не позднее 11 апреля.

На досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрированы 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 21 марта и завершится 21 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.