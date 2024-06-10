В Подмосковье прошел экологический фестиваль «Птичьи трели»

В музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» в городском округе Зарайск состоялся экологический фестиваль «Птичьи трели», посвященный богатству природы и в частности — птицам, об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей организовали выставку живых птиц, обитающих в Подмосковье. Традиционно были представлены соловьи, жаворонки, скворцы, иволги и другие птицы. Также в рамках фестиваля прошли творческие мастер-классы. Участников научили создавать гнезда, рисовать и лепить птиц. Помимо этого, для гостей провели интерактивную лекцию «Достоевский натуралист», где участников познакомили с некоторыми отрывками произведений Достоевского, описывающими природу Дарового.

Помимо традиционных экскурсий в Даровом, в музее можно воспользоваться медиагидом, позволяющим расширить информационные возможности усадебного комплекса. Благодаря его функционалу посетители могут самостоятельно исследовать «места памяти» Ф. М. Достоевского, погружаясь в атмосферу его детства. Информацию медиагида посетители получают на свой смартфон с использованием музейной беспроводной сети.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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