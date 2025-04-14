В Подмосковье прошел единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет»

12 апреля в образовательных организациях Московской области — участниках федерального проекта «Профессионалитет» Национального проекта «Молодежь и дети» прошли мероприятия Всероссийского единого дня открытых дверей. Это событие стало одним из самых знаковых и масштабных в образовательной повестке региона в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Единый день открытых дверей прошел в год 80-летия Победы и 85-летия системы среднего профессионального образования. Для школьников и родителей были организованы мероприятия на базе 37 колледжей и двух вузов, объединенных в 17 кластеров по 12 ведущим отраслям экономики.

«Подмосковье — один из самых активных участников проекта «Профессионалитет» среди всех российских регионов. В этом году будет работать уже 17 кластеров разных отраслей. Мы стремимся создать бесшовный переход школьника сразу в колледж, где он может получить профессию и дальнейшее трудоустройство. Отмечу, что в проекте участвуют 105 предприятий региона и 36 колледжей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что в этом году в мероприятиях единого дня открытых дверей приняли участие более 68 тысяч человек. В их числе — свыше 38 тысяч школьников, посетивших всероссийский классный час, более 17 тысяч школьников — принявших участие в профессиональных пробах, более 10 тысяч родителей — в родительских собраниях. По сравнению с прошлым годом общий охват увеличился в два раза, что свидетельствует о большом интересе к системе среднего профессионального образования и проекту «Профессионалитет».

Ключевыми мероприятиями единого дня откртых дверей стали: Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании»; родительское собрание с участием представителей министерства, колледжей и работодателей; профессиональные пробы и экскурсии на ведущие предприятия Подмосковья — ПАО «АК «Рубин», НПО «Машиностроение», АО «Загорский трубный завод», АО «КЗМК», АО «Раменский приборостроительный завод“, АО «Исток» им. Шокина, АО «НПП «Звезда» им. Г. И. Северина» и другие; интерактивные викторины, профиквесты, презентации лабораторий и мастерских.

Накануне мероприятия в социальных сетях прошёл флешмоб «СПО — это космос», в рамках которого колледжи представили инновационные образовательные пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.