В Подмосковье прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Московской области с 1 апреля по 22 мая прошел 13-й чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Московской области. Он проходил в четыре этапа, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этом масштабном мероприятии приняли участие пожилые жители из всех городских округов региона. В областной этап чемпионата, из 800 участников, прошли 20 пенсионеров с лучшими результатами. Среди прошедших отбор были ветераны боевых действий, в том числе и участники СВО. Самыми возрастными участниками стали 89-летние Глицуп Нина Степановна из Фрязино и Буянова Людмила Николаевна из Орехово-Зуево.

В региональном этапе чемпионата по компьютерному многоборью сразились пенсионеры из городских округов: Балашиха, Богородский, Воскресенск, Домодедово, Зарайск, Клин, Коломенский, Мытищи, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки.

Областной чемпионат проводился по двум номинациям: «Лучший пользователь ПК среди граждан старшего поколения» среди мужчин и среди женщин отдельно, и номинация, которая впервые была введена в этом году — «Лучший пользователь ПК среди пенсионеров, ветеранов боевых действий, в том числе в СВО».

Абсолютными победителями чемпионата стали Березенцева Татьяна Николаевна из Воскресенска и Комаров Андрей Александрович из Клина. В новой номинации победил Суханкин Юрий Павлович из Ступино.

21 июня победители представят Московскую область в финале XV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.