В Подмосковье прокуратура защитила трудовые права участника СВО и его супруги

Мытищинская городская прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что заявитель и его супруга в 2024 году работали в организации по трудовым договорам, осуществляя охранную деятельность в образовательных учреждениях.

В последующем договоры были расторгнуты по их инициативе, однако после окончательного расчета компенсация за неиспользованный отпуск работникам выплачена не была.

В этой связи городская прокуратура внесла в адрес генерального директора общества представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права участника СВО и его супруги восстановлены, компенсация за неиспользованный отпуск на сумму более 418 тыс. рублей выплачена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

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