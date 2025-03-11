В Подмосковье проконтролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА

Во вторник несколько городов в Подмосковье пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть погибший и пострадавшие, повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8 (916) 240-31-28.

В 4 часа утра во вторник началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском округе (Видное) и Домодедове (с. Ям).

«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе», — написал глава области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что эвакуированы из дома 12 человек, включая трех детей. Помощь пострадавшим в результате инцидента медики оказали на месте. Часть эвакуированных жителей разместили в соседней гимназии, остальные — уехали к родственникам.

По словам Воробьева, всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о дронах поступали из разных мест Московской области: Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы региона работают сейчас там, где необходима помощь людям.