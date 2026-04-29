В Подмосковье пройдут выездные консультации по похоронному делу в мае

Специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» проведут в мае выездные консультации в МФЦ и на кладбищах Подмосковья. Жители смогут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут работать в отделениях МФЦ восьми городских округов. Приемы пройдут 5 мая — в Ивантеевке, 7 мая — в Монине, 12 мая — в Серпухове, 14 мая — в Домодедове, 19 мая — в деревне Голубое округа Солнечногорск, 21 мая — в Бутове Ленинского округа, 26 мая — в Куровском Орехово-Зуевского округа и 28 мая — в Королеве (мкр. Юбилейный).

Кроме того, консультации организуют на кладбищах региона. Они состоятся 8 мая в Истре (Садки), 13 мая — в Можайске (Ямское), 15 мая — в Клину (Шипулино), 18 мая — в Воскресенске, 20 мая — на кладбищах Волково-1 и Волково-2 в Мытищах, 22 мая — в Домодедове, 25 мая — в Савельеве муниципального округа Истра, 27 мая — в Егорьевске и 29 мая — в Малаховке городского округа Люберцы.

Жители могут бесплатно получить консультацию и дистанционно — по круглосуточному телефону горячей линии: 8(498)568-99-99. Еженедельные анонсы выездов публикуются на официальном сайте учреждения и в его аккаунтах в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье макс имально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.