В Подмосковье пройдут Всероссийские учения волонтеров центра помощи детям

С 21 по 23 июня в Московской области пройдут четвертые в этом году масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

70 добровольцев-поисковиков из 11 регионов соберутся на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. В течение трех дней волонтеры из Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Ростовской, Тамбовской и Челябинской областей, Республики Татарстан и Удмуртской Республики пройдут обучение по основам организации штаба, поиска людей в природной среде, ориентированию на местности, а также оказанию первой помощи.

Учения волонтеров Национального центра проходит при поддержке МЧС России и при участии МВД РФ и следственного комитета России.

«Подготовка каждого нового волонтера — это вклад в развитие добровольчества в нашей стране. А это значит, что поисковые отряды будут эффективно искать пропавших детей, оперативно реагировать на сигналы помощи от наших граждан. Наши ежегодные учения востребованы у добровольцев: желающих принять участие все больше. А самое главное — есть ощутимый результат: во время поисково-спасательных операций МЧС России, правоохранительные органы привлекают наших волонтеров, зная — они не подведут: добровольцы Национального центра и днем, и ночью готовы включиться в эту работу, чтобы достичь главного итога: «Найден, жив», — отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи детям Елена Мильская.

Программа подготовки волонтеров Национального центра постоянно совершенствуется с учетом новых методик и практик, разработанных экспертами. Ежегодные учения позволяют совершенствовать навыки и умения поисковиков и делают их работу более эффективной.

«Мы с нетерпением ждем предстоящих учений в Московской области. Несмотря на то, что мы много лет уже занимаемся поисками, нам казалось, что мы все знаем и все понимаем, тем не менее инструкторы МЧС преподносят нам новые вещи, новые знания, которые нам очень необходимы. Поэтому желание присутствовать, желание дискутировать, желание получать что-то новое очень для нас важно. Это все мы используем в поисках. Ну и, конечно, еще одна есть очень важная вещь — мы встретимся с нашими коллегами из других регионов», — поделился руководитель отделения Национального центра в Московской области Юрий Шитиков.

Добровольцы занимаются поиском пропавших детей и взрослых, а также проводят профилактическую работу в школах по безопасности в быту и сети Интернет.

Среди добровольцев региональных отделений Национального центра есть люди разных профессий, но все объединены общим делом — поиском пропавших людей.

В первый и второй дни учений, 21 и 22 июня, поисковики подробно изучат особенности работы в лесной местности с применением знаний по картографии и использованием специальных радиоустройств и методов оказания первой помощи пострадавшим. Кроме того, участники будут разделены на группы, одна из которых отправится в лесной массив для отработки полученных знаний на практике.

В заключительный день учений Национального центра, 23 июня, после двухдневных теоретических занятий волонтеры применят полученные знания на практике. В условном поиске пропавшего человека добровольцы поделятся на поисково-спасательные группы, каждая из которых должна будет продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.