В Подмосковье пройдут спортивные соревнования в честь Дня работника сельхоза

9 октября в городе Щелково состоится масштабное спортивно-деловое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Событие организовано под патронажем статс-секретаря — замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова и объединит коллективы организаций, входящих в ассоциацию «Ветбиопром». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Команды продемонстрируют спортивную подготовку на турнире по волейболу, который пройдет на современной арене УСК «Подмосковье». Будет организована интеллектуальная ветеринарная викторина, участникам которой представится возможность проверить и углубить свои профессиональные знания и навыки в решении отраслевых кейсов. Завершит день церемония награждения наиболее отличившихся участников турнира и викторины, которая подчеркнет значимость их вклада в развитие сельского хозяйства и ветеринарной службы.

Мероприятие соберет представителей ведущих биофабрик России, специалистов государственной ветеринарной службы и руководителей организаций, объединенных ассоциацией «Ветбиопром». Основной фокус будет направлен на укрепление деловых связей и консолидацию усилий в рамках реализации стратегии импортозамещения ветеринарных препаратов, что является важной составляющей национальных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.